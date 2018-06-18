В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) подготовили информационный ролик с инструкциями, как поступить в украинские вузы абитуриентам с неподконтрольных территорий Донбасса и аннексированного Крыма.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба министерства.

"Напоминаем, что для абитуриентов действует специальная процедура, которая продлится до 28 сентября", - сообщили в МинВОТ.

В ведомстве сообщили, что все желающие смогут обратиться за консультацией в территориальные подразделения МинВОТ в Донецкой и Луганской областях, а также в городе Херсон.

Видео: youtube.com/МТОТ

Как сообщала "Страна", в Харькове абитуриентка начала рожать прямо во время написания ВНО. У девушки будет возможность пройти ВНО после того, как она выпишется с роддома. Она закончила школу еще в прошлом году.

Напомним, что ВНО по украинскому языку и литературе не сдал каждый седьмой абитуриент.