Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла в каталог заболеваний зависимость от видеоигр.

Об этом передает в понедельник Deutsche Welle.

"ВОЗ признала самостоятельным диагнозом патологическое влечение к играм. Организация внесла игроманию в опубликованный 18 июня каталог заболеваний", - говорится в сообщении радиостанции.

Критериями для постановки диагноза стали "потеря контроля над частотой и длительностью игры".

"Все чаще отдаваемый игре приоритет перед другими занятиями, а также продолжение игры даже при наличии негативных последствий послужили критериями", - отметила радиостанция.

Ранее "Страна" сообщала, что в Луцке посетители зала игровых автоматов продолжали играть, даже когда копы начали облаву.

Также в ВОЗ признали игровую зависимость психическим заболеванием.