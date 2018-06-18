Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 набирает обороты.

В пятницу трансляция на "Интере" матча между сборными Португалии и Испании стала главным событием дня на украинском телевидении среди зрителей 18-54 в крупных городах. Его доля составила 18,9%. Среди зрителей 18+ в городах с населением более 50 тыс. матч собрал долю 18,6%, а в целом по Украине – 14,7%.

В этом поединке изначально было все для того, чтобы приковать внимание телезрителей: россыпь звезд футбола, историческое противостояние двух стран-соседей на футбольном поле и громкий скандал накануне, когда сборная Испании лишилась своего тренера.

Матч завершился результативной ничьей. По три мяча забили обе команды: Роналду сделал хет-трик, Диего Коста – "дубль", а еще один гол забил Начо. В результате 33-летний форвард сборной Португалии стал четвертым игроком в истории, забивавшим на четырех мундиалях. До него только три футболиста забивали на четырех чемпионатах мира: немец Мирослав Клозе (2002-2014), бразилец Пеле и Уве Зеелер из сборной ФРГ (оба – 1958-1970).

В пятницу футбольные трансляции на телеканале "Интер" посмотрели 5,7 млн человек в Украине, а за оба выходных дня – 7,9 млн. Каждый день еще более 200 тыс. человек смотрели матчи онлайн на сайте football.inter.ua.

Самым рейтинговым матчем выходных, а также самым рейтинговым событием выходных на украинском телевидении среди зрителей 18-54 в крупных городах стал воскресный матч Бразилия – Швейцария, его доля составила 15,5%. По аудитории 18+ в крупных городах матч собрал 16,4% зрителей, а в Украине по данной аудитории доля составила 14,2%.

Игра завершилась ничьей со счетом 1:1. Бразилия вышла вперед благодаря голу Коутиньо, но вместо того, чтобы развить преимущество, позволила Швейцарии сравнять счет.

Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 продолжается – смотрите эксклюзивно все игры на телеканалах "Интер" и НТН. Онлайн-трансляция самого главного мирового события доступна на сайте football.inter.ua. Также на сайте – основные новости мундиаля-2018.