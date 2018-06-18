С завтрашнего дня - 19 июня по пятницу, 22 июня в Киеве отключат водоснабжение на некоторых улицах.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевводоканала" и приводит список адресов:

19 июня с 10:00 до 24:00 - просп. Науки, 49б (гаражный кооператив), 51 (автозаправка), 53 (ДЭУ);

19 июня с 23:00 до 07:00 20 июня - ул. Академика Королева, 2, 4, 6, 8, 10, 10а, 10б (жилые дома), 8а (детский сад);

20 июня с 10:00 до 19:00 - ул. Победы, 9б (пиццерия);

20 июня с 10:00 до 23:00 - ул. Большая Васильковская, 74, 76, 76б, 80, 82, 86, 88, 90, 92, 94 (жилые дома), 78 (школа);

21 июня с 10:00 до 17:00 - ул. Большая Васильковская, 69 (госпредприятие);

21 июня с 10:00 до 23:00 - ул. Метрологическая, 12 (НИИ);

22 июня с 10:00 до 24:00 - просп. Науки, 43, 54б (жилые дома; ул. Лысогорская, 4 (институт).

Коммунальщики приносят извинения за неудобства и напоминают о необходимости запастись водой заранее. Плановое отключение связано с ремонтом систем водоснабжения для их надежной работы.

Как сообщала "Страна", новым владельцам жилья разрешили не платить коммунальные долги бывших хозяев.

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Напомним, что 15 июля Украина прекратила подачу воды в "ЛНР". В Луганске - вода по графику.