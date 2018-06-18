Бывший президент США от демократов Барак Обама может вернуться к президентской кампании в 2020.

Об этом сообщает журнал Vanity fair.

Издание утверждает, что Обама в последние месяцы встретился по крайней мере с девятью возможными демократическими кандидатами в президенты, в том числе с демократическим социалистом Берни Сандерсом, бывшим губернатором штата Массачусетс и близким другом Девалом Патриком и крестоносцем финансовых реформ Элизабет Уоррен.

Тайные встречи, которые подтверждаются несколькими источниками, охватывают большой потенциальный круг сторонников: также бывшего мэра Нового Орлеана Митча Ландрье, мэров Лос-Анджелес и Саут-Бенд Эрика Гарсетти и Пита Бутиджиджа, а также бывшего военнослужащего Национальной гвардии капитана Джейсона Кандера.

Сообщается, что встречи политиков длятся более часа. Обама склонен давать советы, наставления, говорить о будущем партии и о местах каждого из собеседников в ней.

Ранее "Страна" сообщала, что экс-президент США Барак Обама собрался вернуться в политику.

Также Барак Обама нашел сходство между Трампом и Гитлером.