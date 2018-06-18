Апелляционный суд Киева перенес рассмотрение жалобы на арест адвоката Алексея Святогора, которого обвиняют в убийстве домашних животных.

Об этом сообщает пресс-служба Шевченковского суда в Facebook.

В частности говорится, что работники Апелляционного суда города Киева "безосновательно отказались от принятия материалов и вернули их".

"Соответствующего акта о выявленных недостатках в формировании дела работниками Апелляционного суда города Киева составлено не было.

При проведении проверки материалов дела каких-либо недостатков в формировании работниками Шевченковского районного суда города Киева обнаружено не было. В связи с чем материалы дела будут направлены в Апелляционный суд Киева повторно", - говорится в сообщении суда.

Фото: facebook.com

За час до запланированного на сегодня заседания к зданию Апелляционного суда прибыли представители Нацдружин, вероятно, для проведения акции.

Среди участников можно было заметить известного по многим киевским акциям и беспорядкам радикала и глава Гражданского корпуса столичного "Азова" - Сергея Филимонова, известного как Сын Перуна.

На фото Филомонов в центре, разговаривает с сотрудниками полиции. Фото: Страна.ua

Как сообщала "Страна", ранее судья в деле известного догхантера Святогора взял самоотвод.

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