Двоих фанов из Великобритании, снятых с поезда Москва - Волгоград, привлекли к административной ответственности за дебош и пьянство.

Об этом сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу, пишет "Интерфакс".

"17 июня в дежурную часть Елецкого Линейного отдела МВД России на транспорте поступило сообщение о том, что подданный Великобритании, имеющий действительный паспорт болельщика, в пути следования пассажирского поезда сообщением "Москва - Волгоград", в состоянии алкогольного опьянения разбил стекло входной двери вагона и получил резаную травму правой руки", - сообщили в пресс-службе.

По данным полиции, британец был доставлен в железнодорожную больницу Ельца, где ему была оказана медицинская помощь. От госпитализации он отказался.

"В момент стоянки пассажирского поезда на станции Елец другой английский болельщик, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, узнав о госпитализации своего знакомого, решил выйти из поезда", - добавили в МВД.

"Соотечественники пытались остановить его, в результате чего между ними произошел конфликт. На замечания сопровождавшего поезд сотрудника полиции иностранец не реагировал, законным требованиям прекратить хулиганские действия - не подчинился. Подданный Великобритании был доставлен в дежурную часть Елецкого ЛО МВД России на транспорте для разбирательства", - сказали в ведомстве.

В МВД отметили, что на обоих иностранцев возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения). На одного из болельщиков, не подчинившегося законным требованиям сотрудника полиции, заведено дело об административном правонарушении по ч.2 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти). Нарушителям грозит до 15 суток административного ареста.

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