В понедельник, 18 июня в Киеве сошедший с рельсов трамвай заблокировал движение трамвайных маршрутов № 1 и 2. ДТП произошло на бульваре Кольцова в 16:49.

Об этом передает Информатор со ссылкой на КП "Киевпастранс".

Движение скоростного трамвая заблокировано на бульваре Кольцова в направлении станции "Старовокзальная".

В КП "Киевпастранс" сообщили, что это связано с техническими причинами. Однако по данным Владислава Антонова, с рельс сошел трамвай "Электрон". На место события прибыли аварийные службы.

Фото: kiev.informator.ua

Как сообщала "Страна", у Кличко опубликовали расчет цен на билеты.

С 14 июля стоимость разовой поездки в метро и наземном общественном транспорте будет составлять 6,3 грн - при условии пользования месячным проездным билетом или бесконтактной карточкой, и 8 грн - за разовую поездку.

Напомним, что в киевском транспорте заработал бесплатный Wi-Fi.