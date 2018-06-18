Украинцы будут отдыхать четыре дня подряд с 28 июня по 1 июля, а суббота, 23 июня, является рабочей. Об этом говорится в распоряжении Кабинета министров №1 от 11 января.

Правительство рекомендует руководителям предприятий, учреждений и организаций перенести рабочий день с пятницы, 29 июня, на субботу, 23 июня.

Таким образом, у украинцев будут четыре выходных подряд (с 28 июня по 1 июля).

Отмечается, что данное решение принято с целью обеспечения рационального использования рабочего времени и создания благоприятных условий для празднования Дня Конституции Украины.

В то же время, специальный режим работы банков в указанные дни определяет Национальный банк Украины.

Как сообщала "Страна", "Укрзализныця" пустит 5 дополнительных поездов в Одессу на период отпусков.

Ранее в НБУ предупредили украинцев об активизации карточных мошенников в праздничные дни.