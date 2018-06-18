"Страна" публикует стенограмму скандального разговора пранкера с депутатом Европарламента от Германии Ребеккой Хармс (аудиозапись разговора мы уже опубликовали).

Напомним, российский пранкер Лексус назвался представителем главы Администрации президента Украины и сообщил от имени Порошенко о намерении внести законопроект о легализации однополых браков.

По словам Лексуса, это только часть разговора.

Ребекка Хармс (Р.Х.) - Алло.

Пранкер (П.) - Алло, здравствуйте, Ребекка, это Сергей, глава администрации господина Райнина (главы АП Игоря Райнина - Прим.ред). Я связался с ним, и он поручил мне поговорить с вами. Насколько я знаю, у него есть сообщение для вас, специальное сообщение от президента.

Р.Х. - Да, я его видела. Можете передать ему, что я прошла вчера вечером по Киеву, и я увидела, как много работает полиция, чтобы обеспечить мирный марш, гражданские права и плюрализм в Украине. Я уже написала твит об этих переменах в Украине. У меня не планируется речей, но будут интервью, и я в том числе скажу, что очень высоко ценю то, что президент и правительство поддерживают этот марш в Киеве.

П. - Да, вы можете перевести из СМИ это сообщение президента. Он также поручил нам сказать вам, и вы можете быть первым человеком, который обнародует эту информацию, что на следующей неделе он предложит новый закон Верховной Раде – о разрешении однополого партнерства.

Р.Х. - Это будет огромный шаг. Если это произойдет, я буду очень рада. Но будет ли это обнародовано сегодня?

П. - Не сегодня, но он попросил меня передать это вам как человеку, который приехал в Украину из Европы. Будет замечательно, если вы сообщите об этом масс-медиа.

Р.Х. - Хорошо, я это сделаю.

П. - И потом он подтвердит это другим европейским СМИ. И он также сказал, что это будет первый шаг к однополым бракам…

Р.Х. - Да, не торопитесь.

П . - Вы знаете, как это сложно сейчас…

Р.Х. - Когда я стала членом парламента Нижней Саксонии в 1993-м, гомосексуализм все еще был преступлением по закону. И только в середине 90-х Германия отменила эту статью Уголовного кодекса. И только через десятилетия мы дошли до права на однополые браки. Это было достигнуто лишь в прошлом году, так что это долгий путь.

П.- Да, я знаю, но первый шаг – это легализация однополого партнерства.

Р.Х. - Значит, на следующей неделе или скоро президент подаст законопроект о…

П. - Да, на следующей неделе точно. Это может быть в понедельник или вторник. Так что если вы дадите эту информацию прессе, а президент потом подтвердит, возможно, ретвитнет вас, это будет идеально, для него это очень важно…

Р.Х .- Хорошо, спасибо.

Как сообщала "Страна", в Администрации Порошенко заявили, что "никто Ребекке Хармс не звонил и не обсуждал с ней тему ЛГБТ" после того, как Ребекка Хармс сказала журналистам о намерении украинских властей представить проект закона о равных правах.