Безработные, которые стоят на учете в центре занятости, смогут получить субсидию на коммунальные услуги от государства. Об этом сообщает teplo.gov.ua.

Отмечается, что безработные могут честно декларировать свои доходы, полученные за границей или в теневом секторе экономике и уплачивать страховые взносы в Пенсионный фонд. Или органы соцзащиты автоматом будут считать таким людям трудоспособного возраста в доход три прожиточных минимума - 5286 гривен (1762×3). Кроме того, необходимо будет уплатить ЕСВ за три месяца в размере, не меньше минимального (819×3 = 2457 грн).

Если в составе домохозяйства или в составе семьи есть 18-летние, их доходы учитываются в расчет совокупного дохода такого домохозяйства в размере:

половины прожиточного минимума - в случае, когда такие лица в течение этого периода находились на срочной военной службе;

одного прожиточного минимума - в случае, когда такие лица в течение этого периода учились на дневной форме обучения в учреждениях среднего образования, профессионально-технических учебных заведениях, учреждениях высшего образования или зарегистрированы в службе занятости как ищущие работу, и в этот период учились в центрах профессионально-технического образования Госслужбы занятости;

одного прожиточного минимума - в отдельных случаях по решению комиссии в случае, когда такие лица находятся в сложных жизненных обстоятельствах;

фактически полученных такими лицами доходов - в случае, когда такие лица в течение этого периода получали хотя бы один из следующих видов дохода, как пенсия, стипендия, пособие при рождении (усыновлении) ребенка, помощь лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, помощь по уходу за лицами с инвалидностью I и II группы вследствие психического расстройства, помощь лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью, временную государственную социальную помощь неработающему лицу, которое достигло общего пенсионного возраста, но не получило права на пенсионную выплату, пособие по безработице;

фактически полученных такими лицами доходов - в случае, когда такие доходы в течение этого периода получало лицо, по состоянию на конец этого периода не достигшее 18-летнего возраста.

Напомним, визит инспектора с проверкой для получения субсидии происходит только в исключительных случаях и по обращению самого человека.

Как сообщала "Страна", полная монетизация субсидий будет введена с начала 2019 года.

Также "Страна" писала, что получателей субсидий будут дважды проверять на предмет оплаты ЖКХ.