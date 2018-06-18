Прокурор Роман Цыба подтвердил информацию "Страны" о том, что второй задержанный по делу покушения на Аркадия Бабченко - Тарас Стельмашенко.

Об этом прокурор заявил корреспонденту "Страны" после заседания Апелляционного суда Киева, где рассматривали жалобу защиты Бориса Германа, подозреваемого в организации покушения на журналиста Аркадия Бабченко, на меру пресечения.

По словам Цыбы, Стельмашенко арестовали 15 июня. Ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Стельмашенко выдвинуто подозрение по статье - подготовка террористического акта по предварительному сговору.

Видео: youtube.com/Страна.ua

"Страна" уже публиковала список 47 журналистов и блогеров, убийство которых Герман якобы должен был организовать. Реалистичность этого документа вызвала сомнения даже у его фигурантов - многие не поверили, что список составляли в России.

Напомним, что на днях СБУ выдвинула еще два подозрения по этому делу - и оба гражданам Украины. Первым стал вероятный заказчик убийства Вячеслав Пивоварник, проживающий якобы в России.