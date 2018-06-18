Фрунзенский районный суд Харькова вынес обвинительный приговор 19-летней харьковчанке, которая выложила в интернет видеозапись, как собаку породы бультерьер натравили на котенка и пес его убил.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Девушка признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.300 Уголовного кодекса Украины (распространение видеопродукции, пропагандирующей культ насилия и жестокости).

"Прокуратура просила суд назначить максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи для несовершеннолетних (на момент совершения преступления обвиняемая была несовершеннолетней). Это штраф 5 тыс. 100 грн. Суд назначил именно такое наказание. Кроме того, обвиняемая должна заплатить 24 тыс. грн судебных расходов, связанных с проведением компьютерно-технических экспертиз",- сказали в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Приговор не вступил в силу, и на него может быть подана апелляция.

В конце октября 2016 года несовершеннолетняя на тот момент харьковчанка выложила в соцсети "ВКонтакте" видеозапись, на которой ее бультерьер, убивает котенка.

Фото: Vk.com

Ранее "Страна" сообщала, что в Харькове объявили подозрение девушке, которая натравила бультерьера на котенка.