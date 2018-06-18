В Украине учредили новую журналистскую премию "Народный голос" в поддержку свободы слова в стране. Об этом на пресс-конференции в Киеве, где также был представлен доклад о нарушении свободы слова в Украине, в понедельник, 18 июня, заявили ее организаторы - группа украинских и европейских журналистов, в том числе благотворительный фонд Новое поколение Киева, сообщает Accent.news.

По словам основателя БФ "Новое поколение Киева" Аллы Ратушной, за годы независимости в Украине были убиты 68 журналистов, причем большинство убийств остались нераскрытыми.

Ратушная выразила мнение, что "свобода слова в Украине на данный момент находится в ужасном состоянии", поэтому новая премия "призвана защитить честную журналистику, дать возможность журналистам рассказать о нашей реальности без купюр всем желающим".

"Главный критерий – это свобода слова, мнение народа. В начале было слово, если слово будет правдивым, то и в стране все будет хорошо. Бояться уже нечего. Мы будем награждать лучших, будут разные номинации, мы их обсудим", - подчеркнула Ратушная.

Участвовавшая в пресс-конференции немецкий журналист Светлана Мазур привела данные международной организации Репортеры без границ, согласно которым Украина сейчас находится на 101 месте из 180 по уровню свободы слова.

"Это ужасно. Ситуация со свободой слова в Украине ухудшилась. Есть много примеров политического и даже уголовного преследования журналистов, которые критикуют внутреннюю и внешнюю политику действующей власти. Причем проблемы свободы слова связаны также с коррупцией в Украине. Некоторые телеканалы показывают некорректную картинку – это коррупция. Часть журналистов молчат, вместо того, чтобы говорить правду, потому что они боятся", - заявила Мазур.

Идею создания новой премии поддержала также Вера Савченко, председатель политической партии Общественно-политическая платформа Надежды Савченко.

"Раньше, когда власти было выгодно говорить о Надежде Савченко, интервью с ней печатали в каждом СМИ. А сейчас подконтрольные СМИ о ней как бы "забыли", а те немногие оппозиционные, что остались, просто боятся публиковать. Вот вам еще одна яркая иллюстрация нарушения свободы слова в Украине", - считает Вера Савченко.

Организаторы премии Народный голос также сообщили, что жюри премии будет представлять группа экспертов из числа журналистов Европы (Германия, Франция, Болгария, Чехия и др.), а также украинские общественные деятели. Главной задачей экспертов станет еженедельное определение соответствия основным принципам демократии и свободы слова материалов тех журналистов, которые будут участвовать в инициативе. Лучшие получат денежные премии.

Как сообщала "Страна", Европейская федерация журналистов призывает власти и Украины, и России освободить от преследования работников СМИ.

Напомним также, что "Репортеры без границ" назвали наше время эрой постправды.