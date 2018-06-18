В Харькове 13-летнюю школьницу госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии после того, как девочка приняла препараты для похудения.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Предварительно установлено, девочка выпила таблетки с целью похудения дома. После приема лекарств ей стало плохо.

"В настоящее время медики оценивают ее состояние здоровья как удовлетворительное", - сказано в сообщении.

Сейчас девочку перевели в аллергологическое отделение, ее жизни ничего не угрожает.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр заявлений и сообщений.

Полицейские проводят проверку для выяснения всех обстоятельств отравления.

Как сообщала "Страна", в Киеве под видом популярного средства для похудения сбывали опасные психотропы.

Напомним также, что под Винницей банда также торговала психотропными капсулами для похудения.