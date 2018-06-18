Приехавшие на чемпионат мира шведский болельщик и любитель футбола из Южной Кореи вместе согласились ответить на вопросы о своем пребывании и впечатлениях от России.

Перед игрой своих команд они задали друг другу несколько одинаковых вопросов:

- Откуда ты и какую команду поддерживаешь?

Кореец: "Я из Южной Кореи. Я поддерживаю Южную Корею".

Швед: "Я из Швеции и поддерживаю шведскую команду".

- Пожалуйста, опиши свое впечатление от России в трех словах

Кореец: "Большая, чистая, красивая"

Швед: "Большая, потрясающая, дружелюбная"

- Какая команда, по твоему мнению, - фаворит ЧМ-2018 ?

Кореец: "Само собой, Южная Корея! И Португалия, мне нравится Португалия"

Швед: "Я назову - Польшу, я назову - Германию и я назову - Португалию".

- Почему ?

Кореец: Ну, ведь Южная Корея - моя страна. Мне понравилось, как Роналду играл против Испании, ведь я большой поклонник, поэтому.

Швед: Я скажу, что Роналду это один из моих самых любимых футболистов, это, я думаю, причина болеть за Португалию.

И оба болельщика, в завершении, произнесли на своих языках - корейском и шведском фразу: "Не стоит бояться футбола".

Видео: youtube.com/Страна.ua

Мы пытались разобраться, кто есть кто на ЧМ-2018. Фавориты и темные лошадки чемпионата мира по футболу в России.

Напомним расписание матчей и главные события пятого дня Мундиаля.