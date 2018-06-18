Задержанный рейс авиакомпании YаnАіr, который должен был вылететь 18 июня 2018 года в 8:45 из аэропорта "Киев" им. И. Сикорского в Батуми (Грузия), вылетел в 13:40.

Об этом сообщили в пресс-службе компании YаnАіг, пишет УНИАН.

В компании предупредили, что из-за утреннего инцидента также ожидается задержка и остальных связанных рейсов.

"Только те, которые сегодня в цепочке (Харьков - Батуми)", - уточнили в компании.

Напомним, пассажиры ждали вылета в Грузию с раннего утра, время вылета переносили несколько раз. Накануне в Жулянах был задержан еще один рейс в Грузию. Вылет самолета авиакомпании YanAir в Тбилиси задержали на 14 часов.

Как сообщала "Страна", в Госавиаслужбе назвали причину жесткой посадки самолета из Анталии в Жулянах.

Ранее пассажиры этого рейса рассказали об аварии самолета в аэропорту "Киев".