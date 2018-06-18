Израильский суд оставил под стражей 21-летнего гражданина Украины, которого подозревают в непреднамеренном убийстве 43-летнего гражданина Молдовы, который употребил в его адрес слово "хохол". Об этом пишет издание Вести. Израиль.

Инцидент произошел рано утром 26 мая возле бара на улице Гутман в городе Петах-Тикве, где молдаванин Алексей Гунта был обнаружен лежащим на тротуаре у входа в бар в бессознательном состоянии. Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в городскую больницу, где он через несколько дней скончался.

В обвинительном заключении, оглашенном в воскресенье, 17 июня, утверждается, что поводом для конфликта стало слово "хохол", произнесенное Гунтой в адрес украинца Дмитрия Тикляна. В ответ обвиняемый начал избивать обидчика. Попытки прохожих разнять оппонентов успехом не увенчались. Один из ударов был настолько сильным, что Гунта упал на мостовую и получил тяжелую черепно-мозговую травму.

Фото: vesty.co.il

Отмечается, что Тиклян проживает в Израиле с февраля 2018 года, зарабатывает на жизнь ремонтными работами и считает себя беженцем.

Его обвиняют не только в непредумышленном убийстве, но и в попытке помешать ходу следствия из-за разговоров со свидетелями, в которых Тиклян убеждал их не давать против него показаний.

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