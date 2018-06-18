Российский пранкер Лексус рассказал подробности телефонного розыгрыша евродепутата Ребекки Хармс с легализацией однополых браков. Об этом он сообщил "Стране".

"Все началось этим утром в воскресенье. Я спал, но около 9 утра раздался звонок от Ребекки. Дело в том, что мы с ней связывались неделю назад и оставили свой контакт ее офису от имени Райнина (Игорь Райнин глава АП - Прим.Ред.). Но видимо у неё не было времени ответить на наш запрос. Ну мы и забили. А тут она сама позвонила. Я конечно сначала подумал не брать, спать хотелось. Но решился. На том конце провода была Ребекка, которая поинтересовалась, зачем ей звонили", - рассказал пранкер "Стране".

По его словам, Хармс сообщили, что у президента есть очень важная информация для неё, которую он хотел бы озвучить ей и чтобы эта информация попала в СМИ именно через неё, т.к. если в своей стране она будет обнародована, то ее не так поймут. Она согласилась.

Пранкер добавил, что они разыграли европарламентария следующей легендой.

"Якобы у Порошенко созрел с законом, уравнивающий гей союзы, т.е. союзов которые дают гарантии ЛГБТ-влюблённым. Ей это очень понравилось, она воодушевилась и сказала, что это правильное решение, ведь в Германии тоже гомосексуализм не сразу был узаконен. Но мы заверили что это первый шаг к легализации", - рассказывает Лексус.

"Я общался на английском, слышно ее было плохо. Она пообещала все сделать", - добавил он.

"В течение дня она ещё пару раз звонила и консультировалась, как ей лучше давать интервью. Мы ее координировали. Она даже попросила нас поддержать на государственном уровне бойкот ФИФА и чемпионата мира. Мы пообещали поддержку", - уточнил пранкер.

"Ребекка была очень рада и сказала что все напишет, как надо, но для начала попросила отправить ей на почту. Мы скинули и передали что в 21 час будет обращение президента к нации, где он заявит о принятии закона. Она сообщила нам, что уже рассказала это журналистке Полищук. В это же время некто аноним из администрации президента начал распространять их позицию, что разговора не было и что возможно кто-то разыграл. Нас и меня лично это очень насмешило. Ведь никакого опровержения про закон не было. Было опровержение про то что, разговора не было от безымянного существа из пресс службы президента (может это дворник был) не самого закона, а разговора. Было это настолько вяло сказано, что и российские СМИ распространяли эту новость до утра понедельника", - отметил Лексус.

Как сообщала "Страна", в Администрации Порошенко заявили, что "никто Ребекке Хармс не звонил и не обсуждал с ней тему ЛГБТ" после того, как Ребекка Хармс сказала журналистам о намерении украинских властей представить проект закона о равных правах.