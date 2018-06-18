Президент Украины Петр Порошенко намерен обсудить в ходе саммита "Украина-ЕС" 9 июля с лидерами Европейского Союза создаваемые Российской Федерацией в Черном и Азовском морях точки напряженности.

"Рассчитываем на жесткую позицию ЕС по новым вызовам безопасности со стороны России в Черном и Азовском морях. Обсудим этот вопрос с лидерами ЕС на саммите 9 июля", - написал Порошенко в своей странице в соцсети Facebook в понедельник днем.

Также глава Украинского государства приветствовал решение Совета ЕС продлить на год "крымский пакет" санкций против российского агрессора".

Фото: facebook.com/petroporoshenko

Как сообщалось, Совет ЕС продлил 18 июня 2018 года ограничительные меры "в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией" до 23 июня 2019 года.

"Спустя четыре года незаконной аннексии автономной республики Крым и города Севастополя Российской Федерацией Европейский союз вновь заявляет, что не признает и продолжает осуждать это нарушение международного права", - говорится в сообщении пресс-службы Совета Европы.

Как сообщала "Страна", ранее стало известно, что Трамп может встретиться с Путиным в Брюсселе меньше, чем через месяц.

Мы писали, что Порошенко заявил о создании спецгруппы в Евросоюзе, чтобы остановить "Северный поток-2".