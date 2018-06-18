В Киеве житель Новобеличей снял на видео необычное для столицы погодное явление - смерч, который был замечен над Святошинскими прудами на реке Нивка. Об этом пишет издание Громада Киевщины.

"Я красил стены в квартире и любовался видом из окна. Чуть не упал, когда увидел вдали над озерами смерчи. Их было всего три. Все три не успел снять, два как растворились в озере, но один удалось снять на видео. Этот смерч был самый большой. Он значительно выше наших домов", - рассказал очевидец.

По словам директора Укргидрометцентра Николая Кульбиды, смерчи являются достаточно редким и непрогнозированным для Киева явлением.

"Для образования смерчей нужно несколько факторов: высокая температура, очень высокая влажность воздуха, насыщенность атмосферы влагой и благоприятные синоптические процессы. Они возникают в тех местах, где есть этот комплекс благоприятных факторов... При возникновении 100 подобных ситуаций, только в одном возникает такое явление. Поэтому прогнозировать его практически невозможно", - объяснил Кульбида.

По его словам, смерчи ежегодно наблюдаются в разных регионах Украины, но у нас они не такие масштабные и разрушительные, как в США. Хотя все равно представляют опасность.

Напомним, накануне под Одессой над морем пронесся смерч на глазах у сотен отдыхающих.

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