Под грифом секретности в украинской "оборонке" скрывается огромное количество как минимум сомнительных сделок. Так, только с одной партии капсул-детонаторов украинские коррупционеры имеют 589 тыс. евро навара, а с каждого БМП - от 23 до 77 тыс. долларов.

Такие цифры из статьи "Миллионы на войне" в журнале "Новое время" привел главред издания Виталий Сыч в Facebook.

Он напомнил, что ранее журнал уже получил два иска от главы комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Сергея Пашинского (Народный фронт) и компании Укроборонпром.опубликовали за расследование фактов коррупции в украинской "оборонке".

При этом журнал подготовил новое расследование о коррупции под заголовком Миллионы на Войне.

В частности, издание публикует два инвойса, показывающие, что предприятие Укроборонпрома продает капсулы-детонаторы сербскому покупателю через кипрский офшор.

"При этом кипрский офшор перепродает детотаноры по цене - внимание - в 7(!) раз выше, чем получает от украинской госкомпании. То есть государство Украина недополучает большие деньги, а тот, кто стоит за офшором, зарабатывает большие деньги на ровном месте. Два инвойса - входящий и исходящий. Продукция заходит на кипрскую компанию PH Strategic Business Limited от шосткинского предприятия Импульс, входящего в структуру Укроборонпрома, по цене 95 тыс евро, а выходит с кипрского офшора сербской компании Sloboda уже по цене 684 тыс евро. Неплохой бизнес, не правда ли? И там же другие документы по тому расследованию", - заявил Сыч.

Кроме того, журналисты выяснили, что частная украинская компания закупает точно те же БМП у точно той же польской компании Wtorplast по цене вдвое ниже, чем Укроборонпром.

"Компания Техимпекс покупает БМП у Wtorplast по цене $88,5 тыс за штуку ($49,4 тыс за корпус и $27.1 за башню), в то время как государственный Укроборонпром закупает ту же продукцию у той же компании по цене $165 тыс за БМП ($99 тыс за корпус и $66 тыс за башню). Далее частная украинская компания продает БМП в арабские страны. Как минимум напрашивается вопрос, почему госкомпания покупает ту же продукцию у того же поставщика вдвое дороже, чем частная компания? Если бы Укроборонпром закупал эту технику по такой же цене, как и частная украинская компания, это обошлось бы государству на $8.23 млн дешевле. Все документы также есть в статье", - добавил главред "Нового времени".

Также, по его словам, новые партии БМП заходят в Украину через кипрский офшор с наценкой: кипрская компания PetraLink закупает БМП у чешской компании 30 БМП по цене $154 тыс за штуку и перепродает Украине по цене $176 тыс за штуку. Навар - в $22.7 тыс на единице.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" сообщала, что Пашинский назвал критическую статью о себе в журнале "атакой на обороноспособность Украины".

Также "Так тупо не угрожали даже при Януковиче". Главред журнала "Новое время" рассказал, как его хотели "порвать" люди Пашинского после выхода статьи о коррупции в ВПК.