Апелляционный суд Киева оставил руководителя предприятия "Шмайсер" подозреваемого в покушении на российского журналиста Аркадия Бабченко под арестом. Такое решение суд принял на заседании 18 июня, где рассматривалась апелляционная жалоба на меру пресечения Герману.

Таким образом, решение Шевченковского районного суда Киева от 31 мая остаётся в силе, а подозреваемый по делу Бабченко Борис Герман остаётся под арестом.

Адвокат Германа Евгений Солодко заявил "Стране", что показал Борису Львовичу фото Тараса Стельмашенко, опубликованное ранее нашим изданием.

"Этого человека Боря не знает", - сказал Солодко. И не исключил, что Стельмашенко может оказаться провокатором, которому отведена роль в легализации сценария в деле авторства СБУ.

Напомним, Апелляционный суд Киева в понедельник, 18 июня, рассматривал жалобу на арест Бориса Германа. По версии адвокатов Германа, он изначально действовал под прикрытием украинских спецслужб и по их заданию. СБУ же утверждает, что не сотрудничала с Германом и он получил от своих московских кураторов "список на ликвидацию". "Страна" вела онлайн-трансляцию процесса.

Ранее сообщалось, что Герман заявил: в расстрельном "списке Бабченко" была фамилия сына Авакова и не было фамилии Бабченко.