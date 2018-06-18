С пятницы, 15 июня, украинская авиакомпания Bravo Airways открыла новые рейсы в Люблин из Киева, Харькова и Херсона. Стоимость перелета стартует от 1300 гривен, все тарифы включают возможность перевозки багажа весом до 23 килограмм. Как раз накануне открытия нового направления в Люблин самолет Bravo Airways попал в аварию при посадке в международном аэропорту "Киев" им. Сикорского (Жуляны).

Об этом сообщают "Украинские новости".

Длительность перелета в Люблин составит от 1 часа 20 минут до двух часов, в зависимости от аэропорта вылета/прилета. Рейсы по маршрутам будут осуществляться самолетами Boeing 737-500.

В компании отмечают, что неприятный инцидент, когда самолет из Анталии развернуло и вынесло с мокрой полосы аэропорта в Жулянах, не повлияет на дальнейшие перелеты компании.

Также сообщается, что причиной аварийной посадки рейса Анталия-Киев стали порывы сильного ветра, которые резко меняли свое направление, с одновременным началом осадков.

"Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, на боковую полосу безопасности. В результате инцидента никто из пассажиров не пострадал. На борту находилось 169 пассажиров и 6 членов экипажа. Все пассажиры были эвакуированы согласно всем аварийно-спасательными процедурами и доставлены в терминал прилета аэропорта "Киев", говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/bravoairways.kiev.ua

На данный момент сформирована комиссия Национального бюро по расследованию авиационных инцидентов. Авиакомпания Bravo Airways прилагает максимум усилий для выполнения запланированных рейсов по расписанию.

Как сообщала "Страна", аэропорт Киев был закрыт до 23:35 15 июня из-за аварии самолета, не вписавшегося во взлетно-посадочную полосу.

Ранее пассажиры рассказали про аварийную посадку самолета в Жулянах.