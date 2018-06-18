В Украине запретили применение и реализацию препарата для лечения и профилактики дисбактериоза кишечника "Энтерожермина".

Такое решение Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками утвердила в пятницу, 15 июня.

Речь идет о лекарствах "Энтерожермина", капсулы № 12 (по 12 капсул в блистере, по одному блистеру в картонной коробке), производства "Санофи Сек.п.A.", Италия.

Фото: portal.diklz.gov.ua

Запрет установили 15 июня на основании поступления информации ООО "Санофи-Авентис Украина" относительно добровольного отзыва серий 2043, 2046, 2063, 2072, 3055, 3056, 2053, 3047, 2036, 2037, 3028, 3033, 3037, 3042, 3046.

С помощью "Энтерожермина" производится лечение и профилактика дисбактериоза кишечника и связанного с ним эндогенного дисвитаминоза, а также вспомогательная терапия, направленная на восстановление нормальной микрофлоры кишечника, нарушенной во время лечения антибиотиками или химиотерапевтическими препаратами.

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине ввели временный запрет на два популярных лекарства.

Также в Украине отменили запрет на популярный препарат-анестетик.