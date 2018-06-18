25-летний мужчина подорвался во время онлайн-трансляции в соцсети, он демонстрировал подписчикам взрывоопасные предметы - гранату, тротиловую шашку и детонатор. ЧП произошло на Киевщине в селе Большая Солтановка в квартире пострадавшего. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

"Двое товарищей навеселе с помощью мобильного телефона осуществляли онлайн-трансляцию в одной из социальных сетей - демонстрировали взрывоопасные предметы: гранату РГД-5, тротиловую шашку и детонатор. В результате неосторожного обращения с ними произошел взрыв", - говорится в сообщении.

В результате взрыва мужчина получил рваную рану и ампутацию предплечья левой руки.

Фото: kv.npu.gov.ua

Правоохранители во время осмотра места происшествия изъяли из подвального помещения в доме больше сотни разнокалиберных патронов к огнестрельному оружию.

Сейчас полицейские устанавливают, откуда у молодого человека такой арсенал боеприпасов. Продолжаются следственные действия в рамках открытого уголовного производства по факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Ранее "Страна" писала о том, что в Кропивницком на пороге банка прогремел взрыв.

Также мы сообщали, что в Николаеве пожилой мужчина пошел в магазин с гранатами РГД-5.