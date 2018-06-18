Самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Дублина на остров Ибица, совершил вынужденную посадку в Париже из-за массовой драки на борту, в которой приняли участие до 20 пассажиров. Об этом сообщает портал TheJournal.

По словам официального представителя перевозчика Робина Кили, драка случилось по вине трех дебоширов после взлета в субботу, 16 июня.

Когда самолет приземлился в Париже, нарушителей вывели с борта, после чего их задержала полиция, а самолет продолжил полет в пункт назначения.

Между тем, как заявил капитан воздушного судна, до вылета три пассажира, о которых идет речь, употребляли спиртные напитки в терминале Дублина.

Всего в беспорядках на борту участвовали до 20 пассажиров.

Капитан судна отметил, что самолет изменил маршрут, чтобы гарантировать безопасность пассажиров.

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