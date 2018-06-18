50-летний глава предприятия "Шмайсер" Борис Герман, которого Служба безопасности Украины и Главная военная прокуратура подозревают в организации теракта в отношении журналиста Аркадия Бабченко, готов показать следствию сеть тайников с оружием, якобы купленных за российские деньги для организации терактов в Украине. Об этом он заявил во время заседания Апелляционного суда Киева, который рассматривает жалобу на его арест.

"Страна" ведет онлайн трансляцию процесса.

"Там хранятся автоматы, гранатометы, пулеметы Калашникова со снайперскими прицелами", - отметил его адвокат Евгений Солодко в Апелляционном суде Киева.

По словам Солодко, Герман сделал заявление о готовности свидетельствовать о тайников еще 7 июня, однако никакие следственные действия с тех пор к нему не проводились.

"Мне известно, по меньшей мере о трех тайника. Оружие к ним привозил с фронта в том числе и Цимбалюк", - добавил Герман в беседе с журналистами.

Ранее "Страна" опубликовала фото "куратора" Германа из украинской контрразведки.

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