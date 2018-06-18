Апелляционный суд Киева снизил размер залога для владельцев компании "Агромарс" (торговая марка "Гавриловские курчата") Марины и Евгения Сигалов до 5 миллионов гривен для каждого с начальных 90 и 80 миллионов гривен соответственно.

Об этом сообщил "Экономической правде" адвокат Марины Сигал Сергей Вернидубов.

"Апелляционный суд уменьшил размер залога до 5 млн грн по каждому из участников дела", - сказал адвокат.

Размер залога для Ивана Зозули - руководителя одного из структурных подразделений "Агромарс" - также снижен с 84 млн до 5 млн грн.

Марина Сигал была освобождена из-под стражи с внесением залога в 90 млн грн в понедельник, 11 июня.

Адвокат добавил, что сегодня из-под стражи должны быть освобождены Евгений Сигал и Иван Зозуля.

Следствие продолжается.

Владельцев птицефабрики правоохранители задержали по подозрению в организации птичьего могильника и загрязнении окружающей среды в Киевской области.

Ранее "Страна" сообщала, что совладелицу "Гавриловских курчат" выпустили под гигантский залог.

Также Луценко подтвердил задержание руководителей "Гавриловских курчат" из-за скотомогильника под Киевом.