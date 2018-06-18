В понедельник, 18 июня, на Борщаговке в Киеве внезапно умер 74-летний мужчина, который ехал на велосипеде. Он скончался до приезда "скорой".

Трагедия случилась на улице Семиренко, 5. Об этом сообщает Информатор.

Пожилой мужчина 1944 года рождения двигался на велосипеде по полосе встречного движения. Внезапно человеку стало плохо и он упал перед ехавшим ему навстречу грузовиком. Водитель габаритного транспорта в это время уже заметил, что мужчину начало шатать и заносить в стороны на ровной дороге, потому он остановился. Водитель и очевидцы пытались оказать первую медпомощь. Однако пожилой человек скончался, "скорая", которая прибыла на место инцидента, также не смогла помочь человеку - велосипедист уже умер.

По предварительным данным, причиной смерти стала высокая температура воздуха. Точную причину смерти установит экспертиза. На месте происшествия работали патрульная полиция и следственно-оперативная группа.

Как сообщала "Страна", ранее в Киеве водитель автобуса с детьми умер за рулем, машину остановил учитель.

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