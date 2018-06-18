В воскресенье, 17 июня, во Львове с пятого этажа 8-й городской клинической больницы, расположенной на улице Навроцкого, упал 66-летний мужчина. Об этом сообщает Zaxid.net.

По данным издания, полиция получила информацию о падении мужчины из окна больницы около 5:00 утра. В результате полученных травм несчастный скончался на месте происшествия. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

По словам заместителя главного врача 8-й больницы Игоря Стояновского, пациент был жителем Львова и находился в больнице два дня. Он выбросился из окна палаты кардиологического отделения. По данному факту в больнице проводят проверку.

Напомним, что 12 июня, во Львове из окна больницы выбросился 81-летний пенсионер, который был пациентом этого медучреждения. Перед самоубийством он положил себе в карман историю болезни.

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