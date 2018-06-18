Вечером 17 июня в Шевченковском районе Харькова 42-летний водитель мотоцикла "Kawasaki" совершил наезд на косулю. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Харьковской области.

"От полученных травм животное погибло на месте. Человек с переломом ключицы доставлен в Харьковскую областную клиническую больницу", - рассказали в полиции.

Информация о происшествии внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений Шевченковского отдела полиции.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В результате происшествия погибла косуля, а водитель получил телесные повреждения Фото: hk.npu.gov.ua

Ранее женщина насмерть сбила лося на дороге в Житомирской области.

Как сообщала "Страна", в Запорожье патрульные спасли изможденную косулю, заблудившуюся в поисках еды. Позже косуля умерла.

Также "Страна" писала, что браконьеры расстреляли шесть косуль в Херсонской области.