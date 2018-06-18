НАБУ закрыло дело о незаконном обогащении зама Матиоса - СМИ
Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) закрыло уголовное производство по факту возможного незаконного обогащения заместителя главного военного прокурора Дмитрия Борзых.
Об этом "Украинским новостям" сообщил источник в правоохранительных органах.
Уголовное производство было зарегистрировано в марте.
Детективы пришли к выводу, что в действиях Борзых отсутствует состав преступления.
Уголовное производство было открыто по ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) и ст. 368-2 (незаконное обогащение) Уголовного кодекса.
Расследование проводило Национальное антикоррупционное бюро.
В декларации Борзых не указаны расходы на аренду дома, в котором он проживает, а также материальное и имущественное состояние его сожительницы.
Борзых арендует дом в селе Лесники под Киевом площадью 390 кв. м и владеет автомобилем Toyota Camry стоимостью 300 000 гривен.
В его декларации не указаны также члены семьи и их имущество.
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