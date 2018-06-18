В Бериславском районе Херсонской области 8-летнего мальчика убило током на территории неработающего предприятия. Об этом сообщает пресс-служба полиции Херсонской области.

Следователи выяснили, что школьник из города Новая Каховка приехал в гости к бабушке. Вместе с другими детьми школьник играл на территории предприятия, которое не охраняется.

По словам друзей погибшего, ребенок дотронулся до трансформатора и его ударило током.

Он умер еще до приезда медиков. О происшествии сообщил его товарищ, который побежал в ближайший магазин и рассказал обо всем продавцу.

Полиция устанавливает лиц, которым принадлежит указанная территория и которые должны обеспечить ее охрану и не допускать к объекту с высоким напряжением посторонних людей.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.275 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений".

Как сообщала "Страна", пенсионер получил смертельный удар током, спасая корову во время грозы.

Также "Страна" писала, что в Одессе юноша забрался на крышу вагона и погиб от удара током.