В матче первого тура, в группе"В" между Испанией и Португалией, кипер "фуриа роха" Давид де Хеа допустил откровенный ляп и пропустил дальний удар Криштиану Роналду.

Однако, новый коуч Испании Фернандо Йерро заявил, что де Хеа по прежнему остается первым номером команды и выйдет на игру с Ираном.

Об этом передает Marca.

"Мы команда. У игроков бывают хорошие дни, бывают плохие. Мы никогда и никого не выбрасываем из семьи, мы всегда все вместе. Не будем из-за какого-то матча оставлять футболиста за бортом. В команде все одинаково важны", - заявил наставник сборной Испании.

Игра с Ираном состоится послезавтра, 20 июня.

Ранее "Страна" сообщала, что новую прическу Неймара на ЧМ-2018 назвали птичьим гнездом из лапши.

Также напомним, что "Страна" ведет Дневник пятого дня Мундиаля.