Правительство Австрийской республики заявил о намерениях ввести ограничения на ежемесячные социальные выплаты для мигрантов, которые не знают немецкого языка на уровне 563 евро.

Об этом сообщает издание EU Observer.

При этом мигранты сохраняют возможность получать максимальный уровень ежемесячной помощи в размере 863 евро, если сдадут экзамен по немецкому языку. Сдача такого экзамена стоит 1000 евро.

Такое решение может повлечь противоречия между Веной и Брюсселем, поскольку нормы ЕС предусматривают равное отношение ко всем мигрантов без дискриминации по отдельным признакам.

Как сообщала "Страна", в Австрии закроют семь мечетей и вышлют из страны десятки имамов.

Ранее власти Австрии подтвердили подготовку встречи Трампа и Путина в Вене.

Также Австрия обдумывает участие в миротворческой миссии на Донбассе.