Минздрав Украины обнародовал Концепцию развития системы экстренной медицинской помощи для общественного обсуждения, в котором призвал поучаствовать украинцев. Об этом на своей странице в соцсети написла и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Чиновница также рассказала об основных предложенных Минздравом изменениях.

"Какие основные изменения мы предлагаем:

1. Обновление алгоритмов диспетчеризации

Обязательные протоколы диспетчеров требуют коренного обновления. Если этот вызов экстренный, автомобиль должен выехать в течение нескольких секунд. Главное - никто не должен остаться без помощи.

2. Создание новой IT-инфраструктуры

Каждую секунду должно быть известным состояние каждого вызова и местонахождение каждого автомобиля экстренной помощи. Это уже работает в Киеве, Днепропетровской, Херсонской, Харьковской областях, в тестовом режиме в Винницкой и Полтавской областях. Это должно заработать на всей территории страны. На вызов должен ехать автомобиль, который находится ближе всего.

3. Обновление протоколов командных действий бригад, новые программы обучения, новая оплата работы

Мы обновляем протоколы действий бригад с первой секунды реагирования, требования к

оборудованию, приемным отделениям и действиям бригад. Переходим на мировые программы обучения практикам спасения и вводим внешнее независимое тестирование знаний и навыков экстренной помощи. Все кто сдали тесты на современные знания и навыки получают более высокий статус, конкурентные зарплаты и приоритет в пользовании современными оборудованными автомобилями. Учения пройдут все, кто работают в бригадах - врачи, фельдшеры, даже водители.

4. Создание сети экстренных реагирований.

Все пожарные, спасатели, полицейские, водители, машинисты, пилоты, проводники, бортпроводники, кондукторы Украины пройдут обновленные курсы первой расширенной помощи. Воспитатели, учителя, социальные работники пройдут обновленное обучение навыкам первой базовой помощи. Во всех наиболее людных местах будут размещены дефибрилляторы и жгуты.

Эти процессы займут не один год, но дадут нам всем больше здоровья и более высокие шансы на спасение в экстренной ситуации. Важно, что трансформация будет происходить планово и аккуратно, чтобы изменения не мешали экстренной помощи скоординировано работать каждый день", - написала в соцсети Ульяна Супрун и попросила украинцев присылать свои предложения на почту: emdato@ukr.net.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что Супрун призвала врачей делиться в соцсетях историями выбора профессии.

Также мы сообщали, что Супрун заявила, что все врачи к 2024 году должны получить лицензии.