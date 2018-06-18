Подозреваемый в покушении на журналиста Аркадия Бабченко исполнительный директор украинского-германского предприятия "Шмайсер" Борис Герман заявил, что просил исполнителя только следить за Бабченко, а не убивать.

Об этом Герман сообщил во время заседания Шевченковского районного суда Киева, онлайн-трансляцию ведет "Страна".

Герман заявил, что не заказывал участнику боевых действий на Донбассе Алексею Цимбалюку убийство Бабченко, а только просил следить за ним.

Также подозреваемый отметил, что передал $15 тысяч Цимбалюку на приобретение машины, а не как плату за убийство журналиста. Он подчеркнул, что одолжил эти деньги.

Кроме того, Герман рассказал, что не знает, зачем Цимбалюк хотел купить у него пистолет.

"Спросите у Цимбалюка", — сказал Герман журналистам.

Напомним, Герман утверждает, что сотрудничал с одним из подразделений СБУ. Во время заседания суда 18 июня он рассказал, что его куратором в контрразведке вроде был Дмитрий с позывным "Дитрих", а сам он имел позывной "Герб".

Впрочем Герман признал, что нет доказательств того, что этот Дмитрий действительно работает в СБУ.

Ранее "Страна" сообщала о деле Бабченко. Суд слушает апелляцию на арест Бориса Германа. Обновляется.

Также глист глистович. В СБУ рассказали о псевдониме Аркадия Бабченко.