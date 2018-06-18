Во Львове напротив городской ратуши девушки устроили обнаженную фотосессию. Об этом сообщает "Варта1" со ссылкой на очевидца Евгения Кутейникова.

"Съемки проводились с балкона самой дорогой ресторации Галичины "Масоны", которая расположена на площади Рынок, 14 (2 этаж). Красивые девушки. Среди белого дня. Фотосессия на площади Рынок напротив главного входа в городской совет. Вам нравится?", – написал очевидец.

Ранее во Львове у ратуши подняли красно-черный флаг, чтобы отметить День героев.

Очевидец показал пикантные кадры фотосессии Фото: varta1.com.ua

Как сообщала "Страна", Настя Приходько разместила в Instagram обнаженное селфи из ванной. Она поделилась этой фотографией в честь дня своего рождения.

Также "Страна" писала, что Астафьева показала роматическую фотосессию с женихом и собачкой.