В Кропивницком неизвестные массово травят собак. В понедельник, 18 июня, утром в городе обнаружили шесть погибших животных. В целом за последний месяц от отравления умерли несколько сотен четверолапых. Об этом сообщают активисты в соцсетях.

Животные погибают из-за противотуберкулезного препарата, который есть в свободном доступе в аптеках и стоит совсем дешево. Его подкладывают в еду, а через полчаса собака умирает в судорогах. Противоядием является витамин B6, который нужно сразу вводить.

Фото: facebook.com

Отмечается, что убийства собак происходят в разный районах Кропивницкого. При этом собачьи трупы находят на детских площадках, на клумбах, в подъездах. Городские власти отрицают свою причастность к убийству собак. Правоохранители тем временем уже открыли три уголовных производства, однако не могут найт подозреваемых

В основном, гибнут бродячие собаки, однако бывали случаи, когда умирали и домашние питомцы.

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