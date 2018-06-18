После неудачного матча сборной Бразилии против команды Швейцарии (1 - 1) на главную звезду "пенткампеонов" обрушился вал критики. Если Неймар чем и запомнился болельщикам, так это своей странной прической, которую по достоинству оценили пользователи соцсетей по всему миру.

Новую прическу самого дорогого футболиста планеты, сравнили со сплетенным из лапши птичьим гнездом.

Так пользователь David Taylor разместил фото Неймара с новой прической и снабдил фото ироничным выдуманным диалогом.

"Парикмахер: Итак, что же будет сегодня?

Неймар: Птица свила гнездо в моих волосах из лапши быстрого приготовления Магги 2.

Парикмахер: Больше ни слова...", - написал пользователь.

Фото: Twitter

Ранее "Страна" сообщала, что действующий чемпион мира Германия проиграла Мексике в своем первом матче на ЧМ-2018.