В понедельник, 18 июня, приостановлено аналоговое вещание телеканала "UA:Перший" в Киеве, Одессе, Днепре, Виннице, Тернополе, Чернигове, Белополье, Изюме и Ковеле.

Об этом сообщает пресс-служба Национального общественного телевидения Украины.

Аналоговое вещание прекращено концерном РРТ (радиовещания, радиосвязи и телевидения) из-за неуплаты за трансляции со стороны ОАО "НСТУ".

"С апреля 2018 года денег на оплату трансляции в бюджете, выделенном Верховной Радой Общественному не было предусмотрено вовсе. Это привело к появлению задолженности перед РРТ в 75,12 миллионов гривен", - отмечают телевизионщики.

Канал отмечает, что из государственного бюджета на его финансирование выделено вдвое меньше денег, чем того требует закон об общественном телевидении и радиовещании Украины.

"Концерн РРТ проинформировал НСТУ, что приостановление аналоговой трансляции UA:Перший происходит ежедневно с 6:00 утра до 18:00 вечера и продлится до момента погашения долга", - рассказывают в НСТУ.

Там посоветовали смотреть "UA: Перший" в цифровом формате DVB-T2, а также в кабельных каналах и в интернете на официальном сайте НСТУ.

От отключения аналогового вещания больше всего пострадают зрители в небольших населенных пунктах - маленьких городах и селах, ведь там не представлены сети кабельных операторов.

Как сообщала "Страна", в Украине с 1 июля начнут отключать аналоговое телевидение.

Ранее "Страна" писала, отключат ли в Украине аналоговое телевещание и при чем здесь выборы.