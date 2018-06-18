Служба безопасности Украины не открывала уголовное производство по факту задержания радикалами из С14 гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги, который воевал на стороне "ДНР".

Об этом "Радио Свобода" сообщила спикер ведомства Елена Гитлянская.

"По заявлению адвоката Валентина Рыбина, на основании решения суда СБУ открыла производство о лишении свободы иностранного гражданина группой неустановленных лиц по ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека). Таким образом, уголовных производств против организации С14 и ее руководителей на сегодня СБУ не начинала и не расследует", – сказала она.

Гитлянская подчеркнула, что ст. 146 Уголовного кодекса Украины не является подследственной СБУ, поэтому, скорее всего, это производство передадут полиции.

25 января 2017 года Печерский районный суд Киева приговорил Лусварги к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества за участие в террористической организации.

В августе прошлого года Апелляционный суд Киева назначил новое рассмотрение дела Лусварги из-за существенных нарушений во время рассмотрения дела в первой инстанции. В декабре бразильца выпустили под личное обязательство.

В начале мая радикалы из С14 задержали Лусварги на территории мужского Свято-Покровского Голосеевского монастыря УПЦ МП и привели его в СБУ. В спецслужбе признали, что Лусварги находится на свободе, потому что ожидает решения суда, находясь под личным обязательством.

7 мая Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области взял гражданина Бразилии под стражу на 60 суток.

Сегодня адвокат Лусварги Валентин Рыбин заявил, что СБУ начала досудебное расследование в отношении С14 из-за задержания его подзащитного.

Ранее "Страна" сообщала, что суд постановил завести дело на лидера С14, захватившего бразильца Лусварги.

Также бразильца Лусварги, воевавшего на стороне "ДНР", суд взял под стражу на 60 суток.