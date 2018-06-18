Подполковнику Госпогранслужбы сломали челюсть в кафе Мариуполя якобы за просьбу дать меню на украинском. Об этом на своей странице в Facebook сообщила экс-заместитель главы Одесской ОГА Соломия Бобровская.

Фото:facebook.com

По словам автора поста, инцидент произошел вечером 17 июня.

"Сломанная челюсть военнослужащему - как цена украинского языка в Мариуполе... Вчера в Мариуполе, придя вечером в кафе RedCups RDCP Lounge с коллегами, - охрана завалила Стаса на пол и тупо сломала ему челюсть. Все из-за просьбы уважать клиентов и дать меню на украинском языке", - написала Бобровская.

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