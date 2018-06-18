В Киеве от передозировки настойкой "Боярыника" умер один человек, второго человека медики успели спасти. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Инцидент произошел на Позняках, по улице Григоренка 3а.

"Увидела два тела один бездыханный. Приехала скорая откачала. Говорит таких вызовов каждый день по 20 человек", - сказано в пояснении к фотографии.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Напомним, косметический лосьон "Боярышник" снят с реализации в Каховке и Херсоне. Его запретили продавать из-за русского языка. Кроме того, в магазинах не созданы соответствующие условия для хранения и реализации парфюмерно-косметических изделий.

Как сообщала "Страна", в России уничтожили завод по производству смертельного "Боярышника".

Ранее "Страна" писала, что в Киеве нашлись те, кто высмеял гибель 60 россиян после отравления "Боярышником".