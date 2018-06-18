Во время рассмотрения апелляции на арест Бориса Германа, подозреваемого в организации покушения на журналиста Аркадия Бабченко, взятый под стражу Герман заявил, что в "расстрельном списке" была фамилия сына Арсена Авакова.

Подозреваемый заявил в суде журналистам, что получил список на ликвидацию 47 персон. В нем не было Бабченко, но был... сын Арсена Авакова.

Напомним, что "Страна" уже публиковала список 47 журналистов и блогеров, убийство которых Герман якобы должен был организовать. В списке, который предоставил источник в СБУ, не было Александра Авакова.

На днях СБУ выдвинула еще два подозрения по этому делу - и оба гражданам Украины. Первым стал вероятный заказчик убийства Вячеслав Пивоварник, проживающий якобы в России. Вторым - неизвестный гражданин Т, которого Герман, по версии следствия, еще в мае привез из России, после прохождения там спецподготовки для совершения убийств и терактов. Сейчас он задержан.