"Страна" публикует фото человека, который представлялся сотрудником контрразведки СБУ Борису Герману - подозреваемому в покушении на журналиста Аркадия Бабченко.

Именно ему Герман, по его словам, передавал информацию о своих связях с Москвой, работая изначально под контролем украинских спецслужб.

Об этом человеке Герман впервые заявил на суде по своему аресту. Тогда он сказал, что офицера СБУ зовут Дмитрий. А сегодня, в Апелляционном суде Киева, где Герман обжалует свой арест, он уточнил, что кличка куратора - "Дитрих".

Защита Германа просит установить личность этого человека.

Фото из личного архива Бориса Германа

Ранее "Страна" рассказывала о позывном самого Германа в украинской контрразведке.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что СБУ задержала еще одного фигуранта дела Бабченко - гражданина Т.