В Кривом Роге Днепропетровской области жители города подключились к поискам сексуального маньяка, который убил двоих женщин и изнасиловал молодых девушек, которые выжили.

После того, как СМИ разместили фоторобот возможного преступника, люди начали "сдавать" полиции похожих на маньяка мужчин буквально пачками. Об этом сообщает "Факты".

Только 17 июня были задержаны три человека. "В 302-м автобусе девушки опознали мужчину по фотороботу и вызвали полицию. Он хотел выскочить на ходу, но не успел и был задержан полицией", - написала Ирина Авраменко на своей странице в Facebook. В то же время другие пользователи соцсети уверяют, что у двоих задержанных обнаружили не только ножи, но и женские вещи (обе убитые девушки были найдены практически голыми).

Так выглядит предполагаемый маньяк-насильник Фото: ТРК "Рудана"

Как сообщают полицейские, после появления в СМИ фоторобота возможного злоумышленника количество звонков от граждан увеличилось.

"Люди стали более подозрительными и, как только видят человека, похожего на фоторобот, звонят в полицию. Правоохранители задерживают мужчин и доставляют в отделение полиции для проверки. Но пока подозрение в совершении этих преступлений никому не предъявлено", - сказали в полиции Днепропетровщины.

Правоохранители уже установили личность последней жертвы, которую обнаружили на территории одной из больниц Кривого Рога утром 14 июня. Как сообщил и. о. начальника Криворожского горотдела полиции Николай Верповский, это 20-летняя местная жительница. На шее у нее обнаружены синяки и ссадины (найденная 24 мая в парке 17-летняя девушка также была задушена и изнасилована).

"Между этими двумя преступлениями есть как сходство, так и различие. Мы не исключаем того, что эти два преступления - дело рук одного и того же человека. Правда, более конкретно говорить об этом можно будет после проведения всех экспертиз. О связи этих убийств с двумя другими нападениями на девушек, в результате которых жертвы выжили, пока говорить рано. У них есть отличия: у выживших девушек пропали ценные вещи, в то же время у убитых они были на месте", - сказал Николай Верповский.

Также начальник криворожской полиции сообщил, что правоохранители задержали мужчину, который подозревается в ряде грабежей в Металлургическом районе города, где была обнаружена первая убитая девушка.

Как сообщала "Страна", в Кривом Роге родители снимали в порно 4-х летнюю дочь и продавали видео за криптовалюту.

Позже выяснилось, что муж с женой, которые снимали порно с четырехлетней дочерью, оказались братом и сестрой.