Апелляционный суд Киева в понедельник, 18 июня, рассматривает жалобу на арест Бориса Германа, подозреваемого в организации подготовки террористического акта в отношении российского журналиста Аркадия Бабченко.

По версии адвокатов Германа, он изначально действовал под прикрытием украинских спецслужб и по их заданию. СБУ же утверждает, что не сотрудничала с Германом и он получил от своих московских кураторов "список на ликвидацию".

"Страна" ведет онлайн-трансляцию скандального процесса.

Сам Герман на суде сделал несколько неожиданных заявлений.

В частности, он заявил, что помощью Алексея Цымбалюка, который выполнял роль киллера в покушении на Бабченко, организовал один схрон оружия. Это якобы обошлось ему в 11 тысяч долларов. Оружие туда свозил "монах Аристарх".

При этом Герман отрицает, что передал деньги Цымбалюку за убийство Бабченко. Утверждает, что 15 тысяч долларов дал ему в долг.

Подозреваемый также рассказал, что сотрудничал с неким Дмитрием, который якобы является контрразведчиком. И сообщал ему о том, какие планы вынашивают заказчики серии убийств активистов и журналистов из фонда, где работает Вячеслава Пивоварник. Фамилии "контрразведчика Дмитрия" Герман не знает, но назвал его позывной - "Дитрих".

Видео: Страна.ua

Герман также назвал своё прозвище в рамках сотрудничества с украинской контрразведкой - "Герб".

Как сообщала "Страна", задержанный 50-летний Борис Герман – соучредитель украинско-немецкого СП "Шмайсер", которое поставляло товары военного назначения госконцерну "Укроборонпром". Кроме дела Бабченко, Герман фигурирует еще в двух делах: о подделке документов, которая привела к изменению состава участников ООО "Шмайсер", и о незаконном ношении и продаже огнестрельного оружия.

31 мая Шевченковский райсуд Киева избрал для Германа меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права залога. В ходе заседания он заявил, что сотрудничал с контрразведкой Украины. В прокуратуре это опровергли. В Службе внешней разведки Украины заявили, что он не имел и не имеет к ней никакого отношения.