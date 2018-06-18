После поражения сборной Египта от команды Уругвая (0 - 1) на чемпионате мира солидная группа арабских болельщиков постриглась налысо.

Десять фанов сборной Египта подстриглись наголо из-за проигрыша своей команды сразу на следующий день после окончания матча.

Об этом сообщает ТАСС.



"К нам в субботу пришли десять египетских болельщиков и побрились налысо. Объяснили это проигрышем своей команды", - сказала представитель сети парикмахерских в Екатеринбурге, где прошел поединок.

В пятницу сборная Уругвая со счетом 1:0 победила команду Египта в матче группы А чемпионата мира по футболу. В следующем матче сборная Египта 19 июня в Санкт-Петербурге встретится с командой России, уругвайцы на следующий день в Ростове-на-Дону сыграют с командой Саудовской Аравии.

"Страна" ведет Дневник пятого дня чемпионата мира.